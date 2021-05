CHELSEA 2008-09: empató 0-0 ida y 1-1 la vuelta vs. Barcelona de local; eliminado por gol visitante 2007-08: empató 1-1 ida y ganó 3-2 vuelta vs. Liverpool de local; avanzó a la Final 2004-05: empató 0-0 ida y perdió 1-0 vuelta vs. Liverpool de visitante; eliminado

REAL MADRID

1975-76: empató 1-1 ida y perdió 2-0 la vuelta vs. Bayern de visitante; eliminado

1987-88: empató 1-1 ida y 0-0 la vuelta vs. PSV de visitante; eliminado por gol visitante

1988-89: empató 1-1 ida y perdió 5-0 vuelta vs. AC Milan de visitante; eliminado

2015-16: empató 0-0 ida y ganó 1-0 vuelta vs. Manchester City de local; avanzó a la Fina y a la postre fue campeón al vencer al Atlético de Madrid en la Final.