Ancelotti preocupado por baja de Toni Kross para el Liverpool vs. Real Madrid

"Me preocupa su ausencia, porque es un gran jugador; pero quienes le han remplazado los últimos partidos lo han hecho bien. Y eso debe darnos confianza. Es lo que estoy pensando (sustituto), esa es la duda: poner un equipo más 'controlado' atrás o contundente arriba. Me alegra ver que esa duda no es sólo mía, también de varios".