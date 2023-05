Ancelotti afirma que mañana llegará "la preocupación" cuando enfrente al City

"Tenemos que intentar sacar lo mejor de nuestro equipo, como individual y como colectivo. Es un partido que pide mucho. Creo que se puede hacer mejor que lo que hicimos en la ida. Hoy estoy muy tranquilo, con mucha fe, mañana me conozco muy bien, será el día de la preocupación el mal pensamiento, que te va a marcar Haaland, que te va a marcar De Bruyne desde fuera. El coraje y la personalidad es muy importante en estos partidos, porque la presión es muy alta. Incluso si eres el mejor equipo del mundo puedes no ganar, porque aquí no vale solo con la calidad, también el carácter, la personalidad", añadió el técnico italiano, que, como hizo Pep Guardiola anteriormente, habló sobre el legado que deja en su equipo.