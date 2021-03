Los ultras parisinos se presentaron a las 4:00 horas locales en París (22:00 horas ET del martes) en un lugar cercano al lugar de concentración del Barça donde realizaron detonaciones fuertes de pirotecnia que se pudieron ver en toda la ciudad.

Varios residentes de París grabaron las imágenes desde diferentes puntos donde los fuegos artificales duraron bastantes minutos con tal de no dejar dormir a Messi y compañía para el partido de los Octavos de Final de la UEFA Champions League. Parece que los fuegos artificiales se han lanzado desde Bir Hakeim, un puente situado frente a la Torre Eiffel, la zona en la que se hospeda el Barcelona desde el martes por la tarde que arribó a la ciudad.

El partido comenzará a las 15:00 horas ET en el Parque de los Príncipes. El equipo de los argentinos Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi finalmente no podrá contar con Neymar, que sigue de baja por lesión. Por el lado de Ronald Koeman, también tiene ausencias importantes: no cuenta con sus dos centrales, Gerard Piqué y Ronald Araujo, por lo que pudiera jugar nuevamente con línea de cinco atrás con Umtiti y Lenglet como los centrales.