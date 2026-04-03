Futbol Tragedia en el futbol de Perú, al menos un muerto en estadio de Alianza Lima Un tumulto entre aficionados del Alianza Lima provoca un muerto y al menos 47 heridos, en las afuera del estadio Matute.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Tragedia en el futbol de Perú, al menos un muerto en estadio de Alianza Lima

A un día del clásico de Perú entre Alianza Lima y Universitario Deportes, aficionados del primer equipo se reúnen a las afueras del estadio Alejandro Villanueva, también conocido como Matute, que dejó como saldo al menos una persona muerta, por los tumultos que se generaron.

Autoridades del país confirmaron también que hay decenas de heridos, pues se reportan a l menos 45 lesionados durante un ‘banderazo’ (reunión) en apoyo al equipo de Lima, previo a enfrentar a su máximo rival.

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Una de las versiones señala que un grupo intentó avanzar hacia la tribuna sur, lo que generó una aglomeración, por lo que se fueron aplastando. Ocho unidades de emergencia llegaron al inmueble, para atender la emergencia.

Postura de Alianza Lima

El Club Alianza Lima se pronunció al respecto del incidente ocurrido en su estadio, donde expresó sus condolencias a los familiares de la persona fallecida y manifestó su solidaridad con los heridos.

D e acuerdo con la información preliminar el hecho no estaría ligado a una caída de muro, ni a fallas en la estructura.

🇵🇪 | AHORA: Alianza Lima se pronuncia tras lo ocurrido en su estadio y confirma 1 fallecido, además de expresar sus condolencias y asegura que el hecho no está relacionado con fallas estructurales. pic.twitter.com/qLI0ofxBVa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 4, 2026