Totti contó que tuvo depresión y reveló que su expareja le fue infiel

En una entrevista a 'Corriere della Sera', el excapitán de la Roma afirmó que no fue el primero en traicionar a Blasi. "No es cierto que yo haya sido el primero en traicionar. Dije que no iba a hablar y no lo hice, pero he leído demasiados bulos en las últimas semanas. Algunos incluso han hecho sufrir a mis hijos".