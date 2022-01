Toni Kroos reveló su relación de amor y odio con el tequila

Finalmente, Kroos dice que decidió dejarlo tras una borrachera con su hermano y el jugador del Bayer Leverkusen Stefan Reinartz: "Bebí chupitos de tequila porque era lo único que me caía bien. Al día siguiente no me sentía bien y ese fue el punto en el que dije que beber alcohol no hace ningún bien. No pude mirar el tequila esa noche y lo dejé por completo. No me dolió y no lo extraño", concluyó.