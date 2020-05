Song, al llegar al Barça: "Daba igual no jugar, iba a ser millonario"

“Cuando llegué al Arsenal, en mi primer contrato profesional recibí 15.000 libras (más 16.800 euros) a la semana. Puedes imaginarte lo eufórico que estaba, yo, un joven adolescente, pasaba de cobrar 4.000 (casi 4.500 euros) a 15.000 libras ... Podía hacer muchas compras, hacer fiestas locas, etc. Fui al entrenamiento y vi al rey Thierry Henry llegar con un coche que era una joya. Y me dije que también quería el mismo coche, a cualquier precio... y lo tuve. Pero después de dos meses me arrepentí, porque todo mi dinero iba para combustible, Me hice con un Toyota", contó Song en el portal www.lionindomptable.com en un directo con su compatriota de los Toronto Raptors Pascal Siakam.

"Después de cambiarlo, Titi me preguntó un día: 'pero hijo, ¿dónde está tu coche?' Le contesté que ese coche no estaba a mi nivel ", agregó Song.

"Cuando vi la cantidad que iba a recibir, no lo dudé, pensé en mi esposa y mis hijos y que era necesario que después del fútbol tuviéramos una vida cómoda. Y eso que cuando hablé con el director deportivo del Barça me dijo que no iba a jugar mucho, pero no me importó porque sabía que sería millonario", concluyó.