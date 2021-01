Sin Lionel Messi, este fue el once ideal de L'Équipe en 2020

Sin Lionel Messi, el diario L'Équipe dio a conocer su once ideal en 2020 que incluye a un solo jugador de la liga española, el defensa madridista Sergio Ramos , y está dominado, con cinco miembros actuales o pasados de su plantilla, por el Bayern Munich , ganador de un buen ramillete de títulos empezando por la UEFA Champions League .

El gran ausente de este once fue Lionel Messi, quien fue uno de los tres finalistas de los premios The Best de la FIFA, a pesar de la discreta campaña del Barcelona.