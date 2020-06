"Sí faltó mentalidad positiva ante Brasil", da la razón Marco Fabián a Osorio

Juan Carlos Osorio tuvo razón al decir que a México le faltó mentalidad positiva para medirse ante Brasil. Así de contundente lo consideró Marco Fabián, quien se puso del lado del extécnico de la selección. Además confesó que al grupo no le molestaban las rotaciones del colombiano.

En charla exclusiva con TUDN, el jugador catalogó al estratega como "una persona muy sabia" y analizó la situación del combinado nacional en diversas instancias mundialistas.

"Cada quien es libre de opinar lo que sea y a Osorio lo respeto muchísimo por todo lo que le aprendí, por todo lo que nos ayudó... es un gran entrenador, es muy sabio. Todo depende de la recepción que tengan sus palabras; hay muchas cosas en las que tiene razón", aseguró Marco Fabián.

En días anteriores, Juan Carlos Osorio manifestó que " México no tenía plantel para vencer a Brasil en Rusia" y reveló que reunió a sus jugadores y preguntó si estaban preparados para jugar contra Brasil; la respuesta que recibió "fue el silencio".

"No recuerdo exactamente el momento si hubo un silencio cuando nos preguntó eso o no, pero puede que lo haya habido, porque es depende del momento en que estábamos viviendo las cosas y si algo en algo estoy de acuerdo, es que México no ha sabido mantener un pico en un torneo tan corto en todo, de futbol y motivación, de todo lo que lleva el mantener en un Mundial, el equipo que pueda llegar a pelear en una Final o tener el campeonato", dijo Marco Fabián.

Para el convocado por Osorio en distintas ocasiones y parte del grupo de Rusia 2018, el proceso de preparación estuvo enfocado en su totalidad en vencer a Alemania por lo que significaba ese combinado".

"Creo que uno se prepara tanto para esos partidos, que se logró, y cuando se logra, ¿qué sigue? Había que mantenerse ahí. Yo lo noté y me incluyo... se baja un poco el ritmo. Después vino Corea, que le ganamos, pero ya no se juega tan bien como contra Alemania. Después vino Suecia, que era como el más fácil, entre comillas, pero nadie nos pusimos a ver que tenía una de las mejores defensivas que tácticamente jugaba muy bien. Para mí, el Mundial se pierde contra Suecia", aseveró.

"No es que no le podamos ganar ni que no estemos a la altura, lo hemos demostrado en otras cosas, pero llegamos contra Brasil con una mentalidad un poco decaída, en vez de tener la mentalidad de motivación, que vamos a ganarles, la verdad que esos días se notaba un equipo, con las ganas, pero un poco decaído por la derrota contra Suecia. Era difícil pensar en que venía Brasil, uno de los más grandes del mundo, con grandes jugadores y en el momento que atravesábamos, sí se notaba un momento un poquito difícil en cuanto a todo. Creo que eso fue lo que nos costó al final la derrota con Brasil, que, se podría decir, que ni siquiera metimos las manos", recordó.

Además confesó que el tema de las rotaciones de posiciones que solía llevar a cabo el estratega no generaban molestia en el grupo. Incluso mencionó que "no había tiempo de preguntas", por lo que todos preferían entrenar y dar lo máximo de cada uno para, de esa forma, respaldar las decisiones del estratega.

"No causó nada dentro de los que estábamos dentro del plantel, porque al final de cuentas, el técnico es quien decide y sabe porqué lo hace. Si en ese momento tomó una decisión, teníamos que respetar. No es como que te bajoneé ni mucho menos, porque todos queríamos jugar, pero al final somos un equipo y estábamos de acuerdo en que no todos podíamos jugar y teníamos que apoyar lo más que se pudiera.