Shevchenko dice que su familia sigue en Ucrania y pide fin de la guerra

Shevchenko no quiere ni oír hablar de fútbol: "Para mí no existe, no pienso en ello. No es el momento. No lo veo. Ni ese ni ningún otro deporte. Desde que me despierto solo pienso en cómo puedo ayudar a mi país, qué puedo hacer. Llamar a mis padres, a mis amigos, saber qué está pasando en Ucrania".