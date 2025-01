Santiago Giménez rompió el silencio y se pronunció por primera vez sobre el interés que tiene el AC Milan por ficharlo no solo en este mercado, sino desde el pasado verano.

El delantero mexicano confirmó que el club italiano lo buscó en el último día de mercado, pero el Feyenoord rechazó la oferta porque era la mitad del dinero que había ofrecido el Nottingham Forest de la Premier League, equipo al que rechazó en más de una ocasión.

“Hubiera sido algo hermoso (fichar con el Milan). Cuando me llamaron fue ‘wow’”, expresó Santi Giménez en entrevista con Miguel Layún para el canal de Youtube We Are Brave.

El Bebote reconoció que su ciclo con el Feyenoord llegó a su fin después de ganarlo todo en dos años, y aclaró por qué decidió rechazar al Nottingham Forest.

“El Nottingham Forest mandó oferta al Feyenoord; al club no les disgustaba la idea y me dijeron ‘¿qué quieres hacer?’. Yo tenía otros clubes diciéndome que iban a mandar una oferta, yo estaba como ‘puede ser que sí con este, pero me pierdo a los otros dos o puedo decir que no y puedo ir a aquellos o no’.

“Al final decidí decir que no, me esperé para ver qué pasaba en los siguientes días, después veía que no pasaba nada. En el último día llegó el Milan, pero llegó con la mitad de dinero que había puesto el Nottingham y el club me dijo que no y me tocó quedarme”, señaló.

Santiago Giménez está a unos millones de fichar con el Milan

Santiago Giménez, de 23 años, registra 15 goles en 18 partidos de la actual temporada, cifras que revivieron el interés del Milan por ficharlo en este mercado de transferencias.

La prensa europea señala que el mexicano ya llegó a un acuerdo con el cuadro de la Serie A y solo falta que la directiva italiana aumente su propueste económica al Feyenoord.

Reportes indican que el club de la Eredivisie espera ingresar cerca de 40 millones de dólares por Giménez, mientras que la primera oferta del Milan fue de 30 millones, aunque ya prepara un contraataque de más de 35 millones para intentar llevarse al mexicano antes del 3 de febrero que es cuando cierra el mercado invernal de la Serie A.

