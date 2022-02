Rafa Márquez revela que rechazó a la Juventus: "Si no era el Milan no iba a Italia"

“Antes de salir del Barça (2010), yo deseaba jugar en Italia, no sé porque tenía la idea de ir a poder jugar al Milan, yo decía ‘si no es el Milan pues no voy a Italia’, la Juve tenía una oferta para mí y al final no la acepté”, le confesó Márquez a Aldo Farías y Andrés Vaca en el podcast de TUDN, La Pelota Al Que Sabe.