Guillermo Ochoa: En Italia lo destacan pero señalan sus áreas de mejora

"Es un portero atípico comparado con los que estamos acostumbrados a ver. Muy espectacular y con gran experiencia. Todavía no es el mejor a la hora de atajar. Sin embargo, cuando hay que atajar, ataja. Ha encajado muchos goles, en un partido en concreto, pero no me disgusta su estilo. Es, sin embargo, un jugador con tanta experiencia que en los momentos difíciles puede agarrarse a ella", señaló Caressa.