Gattuso revela su enfermedad: "Lo tengo desde hace diez años"

Gennaro Gattuso, entrenador del Napoli, habló --tras el empate a uno con el Torino-- de la enfermedad que padece desde hace años y que le obliga a usar un parche en su ojo derecho.

"Tuve este problema, es una enfermedad autoinmune que tengo desde hace años. Se llama miastenia ocular y quiero agradecer a la Dra. Roberta Ricciardi por su ayuda. Lo tengo desde hace diez años. Vuelve de vez en cuando, esta vez ha sido complicado, pero no te preocupes, no me voy a morir", reveló Gattuso al medio Sky Sports.

Gattuso confesó que ha pasado días muy complicados por la miastenia, la cual le provoca doble o triple visión y eso se traduce en mareos y cansancio. Sin embargo, el DT del Napoli no baja la guardia y asegura que sus jugadores lo han apoyado en el proceso, además de dedicar un emotivo mensaje.

"Quiero apelar a los niños que no se ven a sí mismos como hermosos. Adelante, no me importa, eres perfecto así. Los muchachos del equipo me ayuden, están cerca de mí.

"Me encuentro un poco mejor durante dos o tres días, pero debo decir que en los días anteriores fue duro. La diplopía (visión doble) a la larga es molesto. No me gusta que me vean así, no me gusta que la gente intente consolarme, pero así es. Son cosas que se pueden superar".