Gennaro Gattuso, técnico del Napoli, explotó en conferencia de prensa luego de que le preguntaran si pensaba renunciar tras los rumores sobre su posible salida del cuadro azzurri y la llegada del español Rafa Benítez.

“Soy un profesional, no necesito confianza. Cada vez me preguntan sistemáticamente si tengo la intención de dimitir. No entiendo por qué cada vez que escucho eso tengo que renunciar. No renuncio. Hago bien mi trabajo, también debo tener respeto por mi familia”, comentó molesto después de eliminar al Spezia en los Cuartos de Final de la Coppa Italia.

“Esta es la cuarta Semifinal de la Coppa Italia que estoy haciendo, pero nadie lo subraya. Todo lo que está pasando aquí en Nápoles me parece excesivo. Siempre parece que este equipo no hace nada. Pero no me deprimo, soy un hombre rudo. Si tengo dos minutos, voy a entrenar en Kuwait, no tengo problemas. Trabajaré para el Napoli hasta que me dejen trabajar, y si al presidente no le gusta, soy un empleado y me echa”, agregó Gattuso.

El estratega italiano aseguró que el presidente, Aurelio De Laurentiis, conversó con el grupo luego de que lo respaldara públicamente ante los rumores que se originaron tras perder la Final de la Supercopa de Italia contra la Juventus.

“¿De Laurentiis? Habló con el equipo, pero no hay nada que tranquilice. Queremos terminar entre los cuatro primeros. Estoy tranquilo, no necesito confianza y no quiero escuchar preguntas sobre renunciar. En el Milan renuncié pero porque pensé que no podía hacer más”, sentenció.

Gattuso no está contento con la actuación del Napoli ante el Spezia, pues a pesar de que se llevó una ventaja de cuatro goles al descanso, en el segundo tiempo tuvo un mal partido que le permitió al rival anotar dos goles y presionar en los minutos finales, por lo que tuvo que recurrir a Dries Mertens y Victor Osimhen.

“Tenemos que poner a Mertens y Osimhen en condiciones. Osimhen tenía COVID, solo jugó seis juegos. Mertens se está recuperando de su problema de tobillo. Jugar sin 9 no fue fácil, ambos tienen un 30-40 por ciento (de su recuperación). Tanto con Spezia como con Verona nos dieron poco, pero nos pueden dar el salto de calidad, necesitan tiempo”, explicó.