¿Cómo lo hace? Semedo reveló que Messi no entrena tirar las faltas

“Cuando volví de vacaciones, fui a Barcelona con mi familia y hablamos con el club como es normal. Me explicaron que tenían problemas económicos y que yo era uno de los jugadores por los que el club podía sacar dinero. Había muchos en esta misma posición como Luis Suárez, Arturto Vidal o Rakitic. Con la COVID-19, todos los clubes tienen problemas financieros. Ya no son tan fuertes al no poder tener seguidores en el estadio. En Barcelona, la gente no podía entrar ni en el museo. En el fútbol todo puede pasar pero me sorprendió cuando me dijeron que podía salir. Fue una gran decisión venir al Wolves. No me lo pensé dos veces”, apuntó Semedo, quien dijo estar muy feliz en su nueva etapa en la Premier League.