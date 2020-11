Seleccionador de Suecia contactaría a Ibrahimovic para que regrese

"Si me llamara, le respondería: dame tiempo, debo pensarlo. Pero debe salir de él. Porque si cree que soy demasiado grande, no estoy interesado. Si cree que puedo aportar algo, lo pensaría", había asegurado "Ibra" hoy en una entrevista al diario "Aftonbladet".

Ibrahimovic ha mantenido una relación tirante con Andersson, al que criticó con dureza hace un año por no haber incluido a jugadores de origen extranjero en su primera lista al asumir el cargo, o recientemente por dejar fuera del once inicial en un partido al centrocampista del Juventus Dejan Kulusevski , de origen macedonio.

"No lo conozco, nunca lo he juzgado personalmente. Mis palabras fueron un juicio por las convocatorias que hizo. Y me mantengo. Siento que todo lo que construí durante veinte años desapareció un día. ¿Si me molesta? Sí, me molesta", dijo en la entrevista el jugador de origen bosniocroata.