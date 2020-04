Sagnol: “Estuve dos años sin hablar a Zidane tras su expulsión”

Willy Sagnol –exseleccionado francés- confesó que durante dos años no le dirigió la palabra a Zinedine Zidane tras su expulsión por la acción sobre Marco Materazzi en la Final ante Italia en Alemania 2006.

“Entras al vestidor, sabes que has perdido y tienes a ese hombre ahí que habla y pide disculpas. ¡Pero no quieres oírlo! Estás profundamente decepcionado, en tu mundo”, señaló el exjugador del Bayern Munich para el Diario AS.