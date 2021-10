Ryan Reynolds sueña con llevar al Wrexham a la Premier League

"Ha sido difícil, porque ha sido más de un año viendo al equipo desde lejos y siguiéndolo por redes sociales. No soy un experto en el fútbol, pero me gusta mucho ver la pasión de los aficionados. Te estaría mintiendo si te dijera que mi sueño no es llegar a la Premier League. Queremos volver a la Cuarta división y desde ahí, para arriba", dijo durante su visita en la que presenció por primera vez un partido de su equipo.