Futbol Ronaldinho tiene llegada exclusiva al Estadio Banorte para el México vs. Brasil leyendas Dinho llegó aparte de la selección brasileña y fue trasladado en carrito de golf para no tener que caminar.

Video Así fue la llegada VIP de Ronaldinho al Estadio Banorte: ¡aparte y en carrito!

Ronaldinho llegó como ídolo al Estadio Banorte para el juego de leyendas que disputarán México y Brasil este domingo de cara al Mundial 2026.

Los jugadores de la selección brasileña tuvieron la clásica llegada al Coloso de Santa Úrsula: en autobús y uniformados, al igual que las leyendas de la Selección Mexicana.

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Kaká, Adriano, Julio César, Lúcio, entre otras figuras, descendieron el autobús y caminaron por el túnel del Estadio Banorte rumbo a los vestidores, pero no se veía a Ronaldinho.

Minutos después, la cámara de TUDN pudo captar la llegada de Dinho al Estadio Banorte. El brasileño aún no portaba los colores de la selección brasileña y vestido todo de negro se subió a un carrito de golf para no caminar por el túnel de camino a los vestidores.

Posteriormente, ya a pie, cruzó por los pasillos enfrente de la zona premium del Estadio Banorte junto a Cuauhtémoc Blanco, mientras los fans que estaban detrás del ventanal les tomaban fotos y videos.

Ronaldinho regresa al Estadio Banorte

Ronaldinho volverá a jugar en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, después de 11 años cuando lo hizo con Querétaro, con quien anotó dos goles para derrotar 0-4 al América y ser ovacionado por la propia afición azulcrema.

En su paso por el futbol mexicano, el astro brasileño disputó 29 partidos con los Gallos Blancos con un saldo de ocho goles y ocho asistencias.