Romelu Lukaku: “Todo el Inter estaba enfermo en enero”

“Tuvimos una semana libre en diciembre. Al volver juro que 23 de 25 jugadores estaban enfermos. No es una broma. Jugamos en casa contra el Cagliari y a los 25 minutos uno de nuestros defensas, Skriniar, tuvo que irse del campo. No pudo continuar y casi se desmaya. Todos tosieron y tuvieron fiebre”, dijo defensor central.

“También me molestó. Sentí mucho calor. No he tenido fiebre en años. Después del partido hubo otra cena con los invitados de Puma en el programa, pero les di las gracias y me fui directo a la cama. Nunca nos han hecho la prueba del virus en ese momento, por lo que nunca lo sabremos con certeza “, lamentó el belga.