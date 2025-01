Rodri ganó el Balón de Oro 2024 hace unos meses en una gala donde Vini Jr. no asistió al saber que no iba a ganarlo. En sus declaraciones señaló que la vida le ha cambiado después de esta distinción.

"Ha cambiado mi vida, ,uchas cosas que podía hacer antes, obviamente, ya no puedo hacerlas. Pero bueno, es por algo… Tengo la filosofía de que en la vida hay que tomar las cosas como se te dan. No hay que quejarse cuando las cosas no son como uno quiere ni volverse loco cuando se gana un Balón de Oro. Dios me ha dado lo que me ha dado y le estoy enormemente agradecido".