"No me puedo arrepentir de algo que pensé en cuatro años, sería un técnico entonces que no pienso en cómo está la situación, las individualidades las respeto, pero siempre, toda mi vida mi filosofía es el trabajo colectivo, de equipo y para mí el funcionamiento de equipo era con volante, quitando los delanteros, trabajo de recuperación", dijo el argentino.

"No iba a regalar el pressing que tenía arriba cuando yo sentía que Cuauhtémoc era un jugador inteligente, pero mas parado dando pases de gol, pero no como el Cuauhtémoc que era en la época de Benhakker", agregó.

“No tiene nada que ver lo personal, yo nunca fui rencoroso. Cuando yo pongo los jugadores, la característica que busco es de los más completos, no me llevo por nombres. Me gustaba con Cabinho, vi a Hugo, pero para mí Cabinho era completísimo, conocen a Hugo como yo, era un gran goleador pero hay otros jugadores que, en el uno contra uno, Cabinho te asesinaba, no solo era goleador por buena definición o buen olfato de gol, era mucho más completo”.