Raúl Jiménez se refirió al oro olímpico y al triunfo vs. Alemania en el Mundial de Rusia 2018 como momentos importantes en su carrera, aunque dio prioridad a la hazaña conseguida en Londres 2012 .

“La medalla de oro en Londres quedó marcado, aunque no era nivel selección mayor quedó, no sé si se vaya a lograr otra vez, ojalá que sí. El triunfo vs. Alemania fue histórico, pero el oro olímpico fue mejor”, dijo en charla exclusiva con TUDN.