El famoso narrador de Cachanillas FC aseguró que es tal el boom futbolístico y mercadológico por Calderón, que viajará a Europa para probarse apenas con 20 añitos: "No se han contactado con él directamente, pero con la directiva sí. Hay un equipo interesado en llevárselo para probarlo y Cachanillas FC lo quiere apoyar, así que probablemente tengamos a Rogelio jugando en Italia. No es para la Serie A, pero es un equipo que le va a a dar el fogueo y los entrenamientos europeos. No sé (qué institución), pero la directiva me confirmó un acercamiento: lo quieren allá terminando la pandemia y lo vamos a mandar".