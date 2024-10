“Cada quien tiene que hacer su trabajo, yo no me atrevo como Rafa a calificar a ningún periodista , yo creo que cada periodista tiene su estilo, tiene su forma de hacer las cosas y se hace responsable de lo que hace”, indicó Faitelson.

“Tú no eres calificador, tú eres descalificador de futbolistas, entrenadores porque descalificas con una facilidad asombrosa y me extraña de ti, pero claro que hay muchos que tienen y portan el micrófono y no lo portan con la responsabilidad que conlleva y hablan muchas veces desde la desinformación emitiendo juicios que no tienen sustento alguno”, expresó Puente.