¡Vuelve al Barça! Rafa Márquez aceptará ofrecimiento de Laporta

Rafa Márquez volverá a casa, volverá al Barcelona… El histórico defensa mexicano recibió hace unos días un ofrecimiento para sumarse como entrenador a la cantera del cuadro culé: La Masía.

En entrevista con el podcast de TUDN, ‘En tus Zapatos’, el histórico exfutbolista mexicano aceptó que en los próximos días volverá a Catalunya para cerrar su regreso a una de las canteras más importantes del mundo y desde ahí seguir impulsando su carrera como entrenador.

“Hay una muy buena relación con Joan (Laporta), el motivo por el que lo apoye en su candidatura fue por esa buena amistad, ellos creyeron en mi, en ese resurgimiento del barcelonismo y hay muy buena relación. Después de que él gana las elecciones del Barcelona, hay esta invitación para regresar a la cantera, estoy en México solo para arreglar algunos asuntos personales para volver a España

“Estoy viviendo en Madrid hace 7 meses y sigo en ese proceso, aún no tengo la licencia UEFA Pro, me falta un año y la invitación que me están haciendo puede ayudar a mi proceso y a que se me abran las puertas en uno de los mejores equipos, pero sobre todo en una de las mejores canteras. Es difícil decir que no y regresando a España tendré alguna plática para cerrar todo y si todo va como hasta ahora, en julio o agosto ser parte del Barcelona”, expresó.

LAMENTÓ PASO FUGAZ COMO DIRECTIVO DEL ATLAS

Rafa Márquez también reveló que durante su breve paso como directivo del Atlas intentó hacer muchos cambios para los que no le dio el tiempo de llevarlos a cabo, uno de ellos traer a gente del Barcelona que inculcara la cultura y la forma de trabajo del club blaugrana.

“Como directivo fue un paso muy relámpago donde no dio tiempo de nada. Tenía muchos planes, quise cambiar muchas cosas, cortar de raíz otras cosas que quizás no favorecían a la institución y me hubiera gustado poner más de mi cosecha.

“Quería traer gente de Barcelona, darle ese plus de esas relaciones importantes que tenía y que al final no se pudo hacer nada. Cuando hubo ese cambio de administración desde una declaración de Irarragorri no me gustó el tacto, porque quería llevar una buena relación, y pues decidí hacerme a un lado y que trabajara esta gente”, puntualizó.