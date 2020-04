¿Quiénes fueron Fergus Suter y Arthur Kinnaird?

Si ya viste ‘ The English Game’ (Un Juego de Caballeros) en Netflix, te preguntarás qué tan fiable es lo que cuenta la serie. La realidad es que tanto Fergus Suter como Arthur Kinnaird existieron y fueron importantes para la historia del futbol.

La importancia de Suter radica en que se rebeló para poder cobrar, pues en la década de 1870 a 1880 aún no se contemplaba el profesionalismo en el futbol y era muy mal visto su actuar.

En el libro ‘Football, the First Hundred Years’, se narra la trifulca entre aficionados del Darwen y el Blackburn, todo a raíz de la venta de Love y Suter, hecho que detona las molestias de la FA Cup, ahí es donde entra en juego Arthur Kinnaird.

Otros dos personajes que en realidad existieron fueron Jack Hunter –durante años capitán del Sheffield, Thomas Marshall , quien era líder del Darwen previo a la llegada de los escoceces o Francis Marindin , presidente de la FA durante 16 años y Alfred Lyttelton, quien coincidió con Kinnaird en el Old Etonians.

Según señala el libro ‘Is He All That?: Great Footballing Myths Shattered’, Arthur Kinnaird tiene el dudoso honor de haber anotado el primer autogol de la historia en 1877 cuando jugó de portero –hay registro de que jugó en prácticamente todas las posiciones- con el Wanderers.