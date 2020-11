Queiroz, indiferente en caso de violencia de género en Colombia

"Desde el punto de vista deportivo y profesional, que es lo que me toca a mí, la situación está clara, si es un jugador con mucha calidad y nos agrada, y está listo para jugar con Boca Juniors en Argentina, seguro que es un jugador que se va a quedar en nuestro radar. Todo lo que está alrededor no me preocupa, porque no soy juez, no soy el tribunal, lo que se habla me da igual, lo que importa es su rendimiento”, declaró el entrenador.