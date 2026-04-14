Futbol Presidente del Napoli propone partidos de 50 minutos para salvar el futbol Aurelio De Laurentiis quiere revolucionar el futbol para no perder a las generaciones más jóvenes.

Video Presidente del Napoli quiere cambiar el futbol: tiempos de 25 minutos y nuevas reglas

Aurelio De Laurentiis, presidente y dueño del Napoli, propone una revolución en las reglas del futbol para rescatarlo de perder a las generaciones más jóvenes en el futuro.

En entrevista con The Athletic, el dirigente italiano asegura que los partidos de futbol “son demasiado largos” y no son lo suficientemente atractivos para que los niños los vean por televisión.

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De Laurentiis considera que los fans más jóvenes se entusiasman en los estadios por “el ambiente y la participación”, pero advierte que: "No tienen paciencia para ver un partido muy lento por televisión".

¿Qué reglas deberían cambiar en el futbol?

En ese sentido, Aurelio De Laurentiis propone que los partidos pasen de jugarse de 45 a 25 minutos cada tiempo y se jueguen a tiempo real como los juegos en la NBA, sin tantas interrupciones.

Además, el presidente del Napoli optaría por eliminar las tarjetas y, en cambio, preferiría castigar a los jugadores con cinco minutos fuera de la cancha para reemplazar una tarjeta amarilla, y con 20 minutos para sustituir la tarjeta roja.

“Otra cosa. Hay muy pocos goles Así que no es espectacular. Debes marcar más goles. Y para marcar más goles, debes cambiar las reglas. No se puede anular un gol por unos pocos milímetros… El fuera de juego debe cambiarse, y mucho”, añadió De Laurentiis, de 76 años.

El directivo del futbol italiano, que también es productor de cine, insistió en que las nuevas generaciones son un “tesoro” en el negocio del futbol.