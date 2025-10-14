Video ¡Caos en el fútbol argentino! Directivo sale corriendo tras una tensa confrontación con los hinchas

El futbol argentino vivió momentos de mucha tensión cuando un grupo de fanáticos de San Lorenzo alzo la voz contra la directiva del equipo tras una serie de escándalos.

Todo sucedió la tarde del lunes luego de que Marcelo Moretti fuera restituido de su cargo como presidente del club, tras haber dimitido por acusaciones de corrupción y amaño de fichajes de jugadores juveniles.

Los hinchas esperaron con paciencia la llegada de Moretti a las oficinas centrales de San Lorenzo y presionaron al directivo para que saliera a dar la cara y renunciara de una vez por todas a la presidencia.

Sin embargo, esto no sucedió y los cánticos y la confrontación con la policía no se hicieron esperar en las calles hasta que Moretti pudo salir del inmueble escoltado por seguridad y corriendo por su vida, claramente asustado, hacia una patrulla antes de huir de la escena como si se tratara de una película de acción.

Horas después de la dramática escena, un hincha de San Lorenzo compartió un video que se hizo viral donde se le ve encarando a Moretti en la calle mientras el directivo se refugiaba en un inmueble del gobierno.