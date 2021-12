Raúl Jiménez, entre los candidatos a mejor gol de noviembre en la Premier League

Harvey Barnes (Leicester City) vs. Leeds United el 7 de noviembre

Trent Alexander-Arnold (Liverpool) vs. West Ham el 7 de noviembre

N’Golo Kante (Chelsea) vs. Leicester City el 20 de noviembre

Maxwel Cornet (Burnley) vs. Crystal Palace el 20 de noviembre

Raúl Jiménez (Wolves) vs. West Ham el 20 de noviembre

Raheem Sterling (Manchester City) vs. Everton el 21 de noviembre

Rodri (Manchester City) vs. Everton el 21 de noviembre

John McGinn (Aston Villa) vs. Crystal Palace el 27 de noviembre