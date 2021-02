Willy Boly, defensa de Wolves, admite crisis sin Raúl Jiménez

Wolverhampton suma 11 encuentros de Premier League sin Rául Jiménez y el saldo es de un triunfo, tres empates y siete derrotas, sin duda uno de los peores momentos para el equipo que ya resiente la baja del delantero mexicano , como lo expresa Willy Boly , defensa que reconoció que el equipo está en dificultades sin su hombre gol, pues no considera que sea un buen momento para que los jóvenes carguen con la presión del hombre por el que, dijo, apostaron todo.

El futbolista marfileño agregó que además de la baja de Raúl el cansancio ha hecho presa de los jugadores, pues tener un plantel corto es mayor exigencia en lo físico pues no han tenido tiempo de descansar, y considera que eso aunado a la baja del canterano del América ha llevado a que los Wolves estén en un bajo nivel.

"Claramente esta es la temporada más complicada con la situación sanitaria, con las lesiones que tenemos. Tenemos un equipo que no tiene muchos jugadores. Tenemos 22, mientras que algunos equipos tienen 30. No tuvimos vacaciones, así que estamos cansados, así que cuando armamos todo esto estamos en gran dificultad hoy. Creo que es un todo. Pero es cierto que la situación de Raúl no nos ayuda en absoluto".