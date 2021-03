"No creo que nadie se vaya a poner a discutir sobre cohetes con los tíos de la NASA", dijo Mourinho en un evento organizado por uno de los patrocinadores del Tottenham.

"Los críticos creen que pueden discutir de futbol con uno de los entrenadores más importantes en el mundo. Esa es la belleza del futbol. Ya me he acostumbrado a ello y lo aprecio. Así que por mi parte no hay problema", añadió.