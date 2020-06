Sergio Agüero explica cómo fue su operación de rodilla en Barcelona

Sergio Agüero, delantero del Manchester City, dio sus primeras palabras después de la operación del menisco externo de la rodilla izquierda que tuvo en Barcelona, habló de Messi y del nuevo look que tendrá.

"Fue todo muy rápido. Me lesioné el lunes y el martes me hicieron una resonancia en el club donde salió que había algo roto en la rodilla. El miércoles volé a Barcelona y me atendió el doctor: 'Vení, ponete acá que te miro'. Me acosté en la camilla, me movió un poco la rodilla y se fue. A la hora volvió una enfermera: '¿Ya estás listo? Vamos para el quirófano'. Yo tenía un cagazo...".

‘Kun’ Agüero detalló la manera en cómo se lastimó la rodilla, en el segundo partido después del regreso de la Premier League a las canchas tras el parón por la pandemia del coronavirus en el mundo del futbol.

"Traté de anticipar una pelota, pero sentí un dolor en la rodilla y me tiré al suelo. Cuando veo la pantalla del estadio decía 'revisión de posible penal'. No entendía que había pasado. '¿Me pegaron una patada? Pero si yo me caí solo', decía. Ahí salgo, me revisa el médico y trató de volver a entrar para patear el penal. Cero chances, olvídate. Sentí un ruido en la rodilla. No fue un golpe sino una especie de 'click', como el 'click' del teclado. Un ruido muy similar a eso".

Todos los seguidores de Sergio Agüero en Twitch le preguntaron si su amigo, Lionel Messi con una respuesta contundente, al señalar que aún no se ve con el atacante del Barcelona.

“Hablé con Messi, todo el tiempo hablo. Me mandó mensaje el pá. ¿Pero qué quieren que haga gente? No puedo ni caminar yo, no lo voy a ver. Por ahí más adelante".

Por último, Sergio Agüero contó que aprovechará el parate para meter un cambio de look: "Les cuento esta: mañana meto nuevo look. Ya decidí que mañana me pinto el lope (pelo) de blanco. Platinado, bien platinado. ¿Rosa dicen ahí en los comentarios? Na, estás loco...".