Raúl Jiménez, delantero del Fulham, reveló con David Faitelson en Faitelson sin Censura de TUDN que ha tenido ofertas importantes para dejar su actual equipo en la Premier League y emigrar a otro país.

El 'Lobo' de Tepeji explicó que esas ofertas superan incluso por mucho lo que gana con los 'Cottagers', pero que no quiere saacrificar el nivel deportivo por una oferta económica.

"Han llegado desde que estaba en Benfica tenía 25, 26 años y llegó oferta de China, iba a ganar muchísimo dinero y desde ese momento no hubo nada. Este último verano hubo cantidad de ofertas importantes en las que iba a ganar cuatro o cinco veces más de lo que gano aquí y pues no, no es mi objetivo. Tal vez en dos o tres años puede ser, pero estoy en el más alto nivel y quiero prolongarlo lo más que se pueda", dijo Jiménez.

RAÚL JIMÉNEZ SE SINCERA: ¿ES MÁS COMPLICADO BRILLAR EN UN EQUIPO DE MEDIA TABLA EN LA PREMIER LEAGUE?



Además, el atacante del Fulham resaltó que es complicado ganarse un lugar en un equipo que no aspira al título en Inglaterra, como lo fue en su caso los Wolves y actualmente el Fulham.

A pesar de eso, Raúl Jiménez resaltó que ha logrado, a base de trabajo, salir adelante para lograr un puesto como titular en ambos equipos, independientemente de sus bajas por lesión.

"Me ha tocado llegar a dos equipos que las aspiraciones no sean las de ganar un título, pero sí de pelear cosas europeos, he tenido la fortuna de estar en estos dos equipos y siempre lo demostré, en Wolves me adueñé de ese lugar hasta el última año del tema de lesiones y complicados que no pasé bien, ahora con Fulham en mi segundo año de altibajos, un par de lesiones que llevaron a regresar a la banca.

"A base de entrenamientos y de nunca desistir estoy otra vez ahí en el once titular y no sabría decirte si un equipo grande, no me ha tocado, pero en el Atlético de Madrid o Benfica, me ganaba el puesto de mitad de temporada al final, la pretemporada no la podía hacer porque estaba con la selección y empezaba otra vez desde cero para ganarme un lugar", agregó.