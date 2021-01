Raúl Jiménez tiene posibilidades de reaparecer esta temporada

La evolución de Raúl Jiménez ha dejado sorprendidos a muchos en el Wolverhampton, incluído el entrenador Nuno Espírito Santo, quien no descarta que el delantero mexicano pueda reaparecer esta misma temporada, no obstante, aseguró que lo están tomando con calma pues esa decisiòn debe ser aprobada por los médicos, además de que tendrá que ser sometido a una serie de pruebas para determinar si es una opción que no lo ponga en riesgo.