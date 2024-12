Luego de alcanzar la marca de Javier Hernández como el máximo goleador mexicano de la Premier League , Raúl Jiménez consideró que lo importante del partido era llevarse los tres puntos, cosa que no logró el Fulham.

"Sabía que estaba ahí, a un gol de empatar el récord, pero hoy anoté y ni me acordaba, como que pasó a segundo término y hoy lo que quería era sacar la victoria para seguir escalando posiciones en la tabla".

A pesar de no lograr sacar la victoria en este último juego del 2024, el artillero mexicano consideró que para él fue un buen año , ya que a pesar de una lesión, terminó de la mejor manera.

"Empezó no de la mejor manera con una lesión, después me tardé en recuperar la titularidad, pero una vez que me enraché comencé a jugar de mejor manera tanto aquí como en la Selección, entonces estoy contento con lo que hice".