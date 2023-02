Pep Guardiola asegura que no se irá del Manchester City tras acusaciones

“Espero que la razón por la cual me despidan sean los resultados. Esa es la principal razón por la cual los entrenadores se mantienen o no en su puesto. No me voy a mover de este asiento, puedo asegurarlo más que nunca. Quiero quedarme, ahora más que nunca”, comentó el técnico español en conferencia de prensa previo al duelo ante el Aston Villa.