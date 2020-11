Paul Ince se lamenta y dice que el United debió fichar a Jiménez

El londinense piensa que el United no supo hacer transferencias en la pasada época de fichajes en verano y dejaron escapar a jugadores como Thomas Partey y Raúl, pero ambos tenían condiciones para fortalecer al equipo.

Cavani no ha rendido lo que se esperaba, además de que no ha tenido mucho juego, pues solo ha disputado tres juegos entre Champions y Premier, donde acumula solo 59 minutos y no ha marcado goles con su nuevo club.