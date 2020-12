Al igual que con Guardiola, ahora Mourinho prende la ‘guerra’ con Klopp

"A mí me tratan diferente y eso es triste", añadió el técnico portugués, que mantuvo una discusión con Klopp cuando terminó el encuentro.

"Le dije que el mejor equipo había perdido, pero él dijo que no. Bueno, es su opinión", dijo Mourinho después de que Roberto Firmino pusiera el 2-1 a favor del Liverpool en el tiempo de descuento.

"Me dijo que el mejor equipo había perdido, pensaba que estaba de broma", respondió Klopp.

"No tuvimos una discusión acalorada, simplemente me dijo eso, yo pensaba que estaba bromeando, pero se ve que no", apuntó.