El mensaje del DT del Manchester United para CR7 tras su berrinche

"Me preguntó: ‘¿Por qué yo? ¿Por qué me sacas a mí del partido?’. Le dije: ‘Tengo que tomar la decisión por los intereses del equipo y del club’. Tuvimos exactamente la misma situación en Villa Park, estando 0-2, con 15 minutos por jugar y no queríamos cometer el mismo error. Decidí cambiar a línea de 5, metiendo a Harry Maguire y colocando a Marcus (Rashford) como otro extremo rápido. La decisión fue correcta”.