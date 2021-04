El partido no fue nada fácil para el Manchester United que sufrió mucho en el primer tiempo el poder crear daño al equipo visitante en Old Trafford y cuando lo logró, vio como su ventaja se esfumó en un abrir y cerar de ojos. Y es que Greenwood fue quien adelantó al conjunto local apenas al minuto 48, pero el Burnley no quiso quedarse atrás y logró el empate al 50', esto gracias a la anotación de James Tarkowski, lo que congeló toda felicidades del United.