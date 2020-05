Lukaku asegura que “nunca perdonaré a Villas-Boas”

“Di Matteo me dijo que estuviera con el grupo hasta la final. Él pensaba que todos tenían que ir con el grupo, incluido los que estaban suspendidos o los chicos que no estaban inscritos para la competición. Estoy muy agradecido con él por ello”, externó Lukaku para AB .

“Esa victoria es una de las cosas con las que siempre he soñado. Siempre quieres celebrar algo como eso junto con el equipo. Eso es increíble a los 19 años. Estuve muy feliz por todo el club, pero hay un hombre que me costó mucho: el anterior entrenador (André Villas-Boas). Nunca lo perdonaré por lo que hizo”, agregó.

“Una vez jugaba en la parte derecha, a la siguiente lo hacía en la izquierda. Así no puedes progresar. Llega un punto que has de pensar en ti mismo. Así que le dije al club lo que pensaba de él. Yo lo sabía, Villas-Boas estaba bajo presión, pero por eso no tenía que tratarme mal a mí”, sentenció el belga para insistir que “Di Matteo me trató completamente diferente, inmediatamente me envolvió en todo. Eso tendría que haber pasado mucho antes”.