El 30 de abril de 2019, Bruce Grobbelaar contó para The Guardian que una maldición gracias a un brujo es la que quizá ha hecho que el Liverpool no logre ser campeón en Inglaterra de la Premier League .

Sin dar fecha exacta del maleficio, Bruce Grobbelaar detalló cómo fue que se dieron las cosas: “La culpa es de un brujo que vino un día a Anfield. Enterró cosas debajo de un arco y dijo que, si yo no atajaba, el club no iba a volver a ganar una liga de nuevo".

El exjugador comentó que había una forma de parar eso: "La única manera de romper la maldición es orinar sobre los cuatro palos de los arcos del estadio. Yo una vez lo hice en un arco, pero justo me vieron y me atraparon, por lo que no pude completar el trabajo", agregó.