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    Liverpool anuncia salida de Arne Slot como su director técnico

    El estratega neerlandés, qn dirigiera a Santi Gimenez, tuvo un año en blanco con los 'Reds'.

    Por:Fernando Vázquez
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    Arne Slot quedó fuera de la dirección técnica del Liverpool, según dio a conocer el conjunto de los 'Reds' este sábado y tras un año en blanco.

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    El estratega neerlandés completó solamente dos años en el conjunto porteño, todo después de sustituir Jürgen Klopp, quien dejara huella profunda en el Liverpool.

    Slot se quedó con la Premier League en su primer año al frente de los 'Reds', aunque en la temporada recién finalizada, no pudo siquiera aspirar al título que acabó en las manos del Arsenal por primera vez en 22 años.

    En la Champions League, Liverpool se despidió en los Cuartos de Final, además de que Arne Slot carga con potenciales problemas en el vestidor, especialmente con Mo Salah.

    El delantero egipcio, quien ya no está en la institución, tuvo enfrentamientos constantes con Arne Slot, quien previamente dirigió al Feyenoord con el mexicano Santiago Gimenez en el equipo.

    Andoni Iraola, quien llevó al Bournemouth a la Europa League, suena en medios ingleses para sustituir a Arne Slot.

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