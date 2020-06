En plena euforia por el documental de The Last Dance que todo el mundo ha podido ver, el estratega que en su momento estuvo contagiado de COVID-19 , reveló la recomendación a sus futbolistas en la cuarentena.

"No sé qué estás viendo, pero si tienes la oportunidad, comienza a ver The Last Dance. Si quieres saber qué es ser un jugador de élite y qué es estar al más alto nivel en términos de preparación, enfoque y mejora; ser el mejor y ganar, es lo que deberían estar viendo", dijo el técnico del Leicester al diario Daily Mail.