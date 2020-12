Klopp y Mou hablan de protocolos tras conmoción de Jiménez

Por su parte, Klopp confesó que al ver la imagen del choque de cabezas , de primera, no pensó en una sustitución.

"Honestamente, en ese momento no pensé en que cambiara la regla o algo así. Me quedé sentado durante 10 minutos esperando a que ambos se levantaran sin problemas, pero eso no sucedió. Espero que Raúl Jiménez esté lo mejor posible. Escuché que tuvo una cirugía; si eso fue así, le deseo lo mejor, obviamente".