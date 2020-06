¿Jürgen Klopp cierra las puertas a fichajes en Liverpool?

"Discutir con los jugadores sobre rebajas salariales y, por otro lado, fichar por 50 o 60 millones, es dificil de explicar. En este momento los clubes están perdiendo dinero, especialmente porque no sabemos cuándo podemos volver a jugar con los espectadores y esto tendrá un impacto", dijo a Skysports, luego que se relacionara a Timo Werner con los Reds.

“Entiendo que no se pueda celebrar como siempre soñamos. ¿Por qué deberíamos hacer un gran problema con algo que no se puede cambiar? No es que mi plan ideal sea celebrar solo en el estadio y luego simplemente irme a casa".